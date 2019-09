Grote steden: betaal leraren bij ons meer

De vier grote steden vinden dat leerkrachten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht een hoger salaris moeten krijgen dan elders in het land. Ze pleiten in een brief aan minister Arie Slob voor invoering van een “grotestedentoelage”, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. “Lesgeven in een grootstedelijke context vraagt immers meer van een leraar dan lesgeven buiten de G4”, stellen de vier onderwijswethouders.

De bestuurders wijzen erop dat in de grote steden meer gezinsproblematiek speelt en vaker sprake is van (taal)achterstanden. Daar komt bij dat de werkdruk hoog is doordat de tekorten al groot zijn. Ook de woonkosten in grote steden zijn hoger dan daarbuiten.

Het verhogen van salarissen is een van de maatregelen die wat de steden betreft zo snel mogelijk doorgevoerd moeten worden om het lerarentekort aan te pakken. Ze pleiten verder onder meer voor meer budget om zij-instromers te begeleiden die vanuit een andere baan in het onderwijs gaan werken. Ook vinden ze dat de minister moet kijken naar manieren om de doorstroom te verbeteren van havo en mbo naar de pabo, de hbo-opleiding voor basisschoolleerkrachten.