Hilary Mantel naar Crossing Border

De Britse schrijfster Hilary Mantel (67), wereldberoemd om haar bekroonde en voor tv en toneel bewerkte boeken over de 16e-eeuwse Engelse politicus Thomas Cromwell, is eind volgende maand van de partij op het Haagse culturele festival Crossing Border.

Er is daar op 30 oktober speciaal aandacht voor Een veiliger oord, haar eerste boek, dat ze schreef toen ze 26 was. Het is de bedoeling dat volgend jaar haar derde Cromwell-boek verschijnt, dat in het Nederlands de titel De spiegel en het licht zal meekrijgen.

Ook haar landgenoot Robert Harris komt naar Crossing Border, op 1 november. Hij geniet faam door onder meer zijn boeken Vaderland en Pompeii. Zijn nieuwste boek, De tweede slaap, is aanstaande.

Beide auteurs worden onder meer in het openbaar geïnterviewd.