Hof wijst aanhouding proces-Wilders weer af

Ook het donderdag herhaalde verzoek om het hoger beroep in het ‘minder Marokkanen-proces’ van Geert Wilders aan te houden, is door het gerechtshof afgewezen. Wilders’ advocaat wil dat de zaak opgeschort wordt tot er meer stukken over de vervolging van de PVV’er boven tafel zijn. Volgens hem blijkt uit die stukken dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten (VVD) zich in 2014 met het proces heeft bemoeid.

Het hof zei opnieuw momenteel geen reden te zien om de zaak aan te houden. Wel moet het Openbaar Ministerie vrijdag met aanvullende documenten komen, waaronder een e-mailwisseling tussen ambtenaren van het ministerie.

Wilders’ advocaat zei dat als niet alle stukken over de vervolging van Wilders boven tafel komen, hij geschaad wordt in zijn verdediging. “Als wij deze stukken niet hebben, kunnen wij geen verweer voeren”, motiveerde hij zijn verzoek. Volgens de advocaat van de PVV’er ligt er veel bewijs dat Opstelten zich actief met de vervolging heeft bemoeid. Dat mag niet, het Openbaar Ministerie gaat over vervolging en informeert het ministerie daarover.

Knoops wil dat eerst alle stukken op tafel komen, ook uit het WOB-verzoek van RTL Nieuws dat nog loopt. Het hof liet weten dat altijd op een later moment nog kan worden besloten om het proces op te schorten. Knoops kan daarom alvast beginnen met zijn pleidooi. Hij heeft al laten weten dat dit uit meer dan vierhonderd pagina’s bestaat.

Afgelopen juli eiste het OM in hoger beroep een geldboete van 5000 euro tegen Wilders, hetzelfde als in eerste aanleg. De rechtbank achtte de PVV-voorman eind 2016 wel schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar legde geen straf op.

De uitspraak staat vooralsnog gepland op 11 oktober.