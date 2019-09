Hof: Wilders-proces gaat vooralsnog door

Het hoger beroep van PVV’er Geert Wilders in het ‘minder Marokkanen-proces’ gaat vooralsnog verder. Dat heeft het hof besloten. De advocaat van Wilders had gevraagd de zaak te staken, omdat er volgens hem steeds meer aanwijzingen zijn dat toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) zich in 2014 met de vervolging van Wilders heeft bemoeid. Het Openbaar Ministerie zou daarom niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in de vervolging.

Het hof ziet echter nu nog geen reden om te stoppen en vindt dat de zaak verder kan gaan met het pleidooi. Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops liet direct na het besluit van het hof weten zich te beraden op een reactie. Deze komt later donderdagochtend.

Afgelopen juli eiste het OM in hoger beroep een geldboete van 5000 euro tegen Wilders, hetzelfde als in eerste aanleg. De rechtbank achtte de PVV-voorman eind 2016 wel schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar legde geen straf op. Momenteel is de verdediging aan de beurt om haar kant van de zaak te belichten. Knoops had al laten weten een pleitnota van 426 pagina’s te hebben voorbereid.

De uitspraak staat vooralsnog gepland op 11 oktober.