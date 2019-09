In het buitenland ondernemen? Dit moet je weten!

Zaken doen over de grens en internationaal groeien: het is een droom voor menig ondernemer. Voor velen blijft het daar ook bij, want uitbreiden over de grens is niet zonder risico’s. Ben jij echter klaar om een internationale stap te zetten? Met deze tips bereid je je goed voor.

Waarom willen steeds meer Nederlandse ondernemers zaken doen in het buitenland? Dit komt onder andere door de verzadiging van de binnenlandse markt. Door je product of dienst op een nieuwe markt te introduceren, wordt de levenscyclus verlengd. Daarnaast is de wereld kleiner dan ooit. Voor Nederlandse ondernemers is het dan ook steeds makkelijker om internationaal uit te breiden.

Concurrenten

Weet allereerst wie je concurrenten zijn als je internationaal gaat. Het kost je veel geld als je in dit stadium fouten maakt. Doe onderzoek en weet wie er bijvoorbeeld nog meer een webshop heeft in Frankrijk. Hoe ben jij van plan om het verschil te maken? Breng in kaart wat de doelstelling, de marketingstrategie, het assortiment en de prijzen zijn van je concurrenten en breng tegelijkertijd in kaart wat jou uniek maakt.

De taal en vertaling

Als je in een ander land gaat ondernemen, is het belangrijk dat jij de mensen begrijpt met wie je gaat samenwerken, en andersom. Als het een land is waar Engels de voertaal is, is dit vaak geen probleem. Maar als je in een land zaken gaat doen waar een andere taal dan Engels wordt gesproken, is het essentieel dat je je verstaanbaar kunt maken. Zorg er daarnaast voor dat je website, folders en documenten vertaald worden door een vertaalbureau met native vertalers. Kijk ook of je merknaam of slogan klaar is voor een internationaal avontuur. In sommige landen hebben bepaalde woorden een andere betekenis.

Wetten en regels

Verdiep je in de juridische zaken van het land waar je wilt gaan ondernemen. De Nederlandse wet- en regelgeving is anders dan andere landen. Zo heeft bijvoorbeeld Duitsland andere regels voor webshops dan Nederland. Ook betalingstermijnen en -tarieven kunnen voor verwarring zorgen. De betalingstermijnen van facturen naar het buitenland zijn vaak langer dan facturen die binnen Nederland verstuurd worden. Leg het een en ander vast door een jurist uit het land zelf. Zodoende voorkom je eventuele misverstanden.

Verschillen in cultuur

Koop een boek over het land van bestemming, praat met mensen die er al zaken doen of er wonen, en onderzoek hoe de cultuur in elkaar zit. Wat zijn de gebruiken, wat leeft er in het land, wat is de werkhouding en wat hoort of wat niet? In sommige landen moet je bijvoorbeeld geen handen schudden of te laat komen, en is het niet handig om bepaalde gespreksonderwerpen zoals religie en politiek aan te kaarten.

Taalbarrière, hoge kosten, regelgeving, cultuurverschillen, betalingsrisico’s. Er komt nogal wat kijken als je in het buiteland wilt ondernemen. Bereid je goed voor en onthoud: het heeft tijd nodig.