Kamer debatteert over problemen ICT-waakhond

De Tweede Kamer gaat in debat met staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) over de problemen bij het Bureau ICT Toetsing (BIT). De top van het ministerie van Binnenlandse Zaken ligt al maanden overhoop met het BIT, schrijft NRC.

Het BIT doet onafhankelijk onderzoek naar het nut en de haalbaarheid van ICT-projecten van de overheid, maar door het conflict is de onafhankelijkheid van de toezichthouder in gevaar gekomen en is de bureaumanager opgestapt. Daarnaast spreekt de Toezichtsraad van het BIT van inmenging door de ambtelijke top. Dat is volgens VVD-Kamerlid Jan Middendorp “zeer zorgelijk”.

“Nederlanders willen een digitale overheid die werkt, en hebben genoeg van mislukte ICT-projecten”, aldus Middendorp. Zijn debataanvraag wordt breed gesteund in de Kamer.