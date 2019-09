Ondernemer ontkent afpersen met Henk Kuipers

Een ondernemer uit Sneek ontkent dat hij in 2014 en 2015 Henk Kuipers heeft ingeschakeld om zakenrelaties af te persen. Dat zei hij donderdag bij de rechtbank in Groningen.

De 61-jarige Fred W. reageerde onder meer op tapopnames. Daarop is te horen dat voormalig No Surrender-voorman Kuipers belt met mensen van wie W. geld tegoed heeft. In de gesprekken stelt Kuipers zich voor als mediator en merkt op lid te zijn van No Surrender. “Ik heb hem nooit opdracht gegeven om mensen te bedreigen, te intimideren of af te persen”, aldus W. Het Openbaar Ministerie denkt van wel. Bij een drietal afpersingen zou het in totaal gaan om ruim 800.000 euro.

W. erkende Kuipers wel te hebben gevraagd om te bellen, omdat het inschakelen van advocaten op niks was uitgelopen. “Maar hij moest hem fatsoenlijk benaderen”, zei W. over een van de door hem gewenste telefoongesprekken. Zakenrelaties hebben verklaard dat zij zich bedreigd voelden. Dat er No Surrender-leden in tenue aanwezig waren bij afspraken met zijn relaties, vindt W. achteraf gezien naïef van zichzelf.

W. en Kuipers leerden elkaar kennen via een incassobureau waarvan de eigenaar lid was van Satudarah, de motorclub waarbij Kuipers eerst hoorde. Af en toe ging W. langs bij No Surrender. “Maar als gast van Henk.” W. stond ook terecht voor het maken van een valse salarisspecificatie voor de partner van Kuipers, zodat het stel een huurwoning kon krijgen. Dat gaf hij donderdag toe.

De zaak kon in juni niet worden behandeld omdat W. ernstig ziek was. De zaak tegen Kuipers werd toen ook uitgesteld omdat zijn advocaat ziek in het buitenland zat. Kuipers moet op 16, 17 en 18 december weer in de rechtbank verschijnen. Het OM komt naar verwachting begin 2020 met de strafeisen. Kuipers wordt in december ook gehoord in een andere strafzaak met betrekking tot No Surrender. Daarin wordt hij verdacht van het leiden van een criminele organisatie.