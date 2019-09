Oprichter Dream or Donate maakt geld over

De oprichter van inzamelingssite Dream or Donate, Robert-Jan Mastenbroek, heeft een eerste bedrag overgemaakt aan gedupeerden. Het gaat om 25.000 euro, bevestigt de advocaat van de mensen die gedupeerd zijn, Royce de Vries, na een bericht van RTV Oost.

Het overgemaakte bedrag dekt niet al het geld dat de mensen claimen, maar het is “een positief begin”, aldus De Vries. Het geld staat op een rekening van het advocatenkantoor van De Vries. Dat kantoor is aan het inventariseren wie de gedupeerden zijn en voor hoeveel geld ze het schip in zijn gegaan. Aan de hand van dat overzicht wordt bepaald wie hoeveel geld krijgt.

Op Dream or Donate kon geld voor goede doelen worden ingezameld. Vorige week was de site plotseling niet meer bereikbaar. Mastenbroek zei dat Dream or Donate was gehackt en dat hij daarom stopte met zijn site. Hij verkocht daarna een paar bezittingen op Marktplaats.

De Vries had maandag een bijeenkomst met mensen die geld van Mastenbroek eisen. Zij willen met de man achter Dream or Donate in gesprek. “Soms kan een gesprek tot de snelste oplossing leiden”, aldus De Vries.