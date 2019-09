OM: 12 jaar voor tweelingbroers om doden neef

Het Openbaar Ministerie wil dat de tweelingbroers Melvin en Kevin M. een celstraf krijgen van twaalf jaar voor het doden van hun neef Stuart in 2015. De twee ontkennen stellig, maar de aanklaagster vindt overtuigend bewezen dat de 28-jarige broers hun 41-jarige neef hebben gedood. Daarna zouden ze zijn lichaam met een auto naar Rozenburg hebben gebracht, waar ze hem in het water dumpten.

Het slachtoffer, vader van drie kinderen, verdween op 6 april 2015 en werd ruim twee weken later gevonden in de Nieuwe Waterweg. Hij was onder meer met een klauwhamer op zijn hoofd geslagen.

Voor de rechtbank in Rotterdam donderdag schoven de broers de schuld af op hun zwager John. Maar hij heeft verklaard dat juist de broers destijds aan hem opbiechtten dat ze Stuart hadden gedood, tijdens een ruzie in een woning aan de Schieweg in Rotterdam. Melvin was vaak op dat adres, waar hun stiefmoeder Carla, haar dochter en John woonden. Ook Carla en haar dochter verklaarden tegen de politie dat de broers de schuldigen waren.

Volgens het OM zijn hun verklaringen betrouwbaar – hoewel ze in het begin inconsistent waren – en worden de beweringen ondersteund door andere bewijzen. Het scenario van de broers daarentegen bevat onjuistheden en is daarom ongeloofwaardig, zei de officier. Er zijn ook andere bewijzen, zoals telefoon- en autogegevens.

De broers vertrokken vlak na de crematie van Stuart – waar ze bij waren – naar Bolivia en Peru, waar beiden een gezin stichtten. Naar eigen zeggen waren ze Nederland ontvlucht na bedreigingen van enkele ‘gevaarlijke familieleden’.

Hun advocaten bepleitten vrijspraak. Er is geen wettig bewijs en er klopt niets van de andere verklaringen. Ze wezen er ook op dat K. en M. al eind 2015 het OM om hulp vroegen bij hun terugkeer. Ze stonden toen op de internationale opsporingslijst, maar het OM deed niets, zei hun advocaat. In 2018 keerden ze alsnog terug, omdat ze hier hun onschuld wilden bewijzen.

Ook hebben de broers geen motief. Mogelijke onvrede over een heimelijke relatie die Stuart had met hun stiefmoeder Carla, is niet aan de orde. Ze wisten dat toen nog niet, aldus de advocaten. Ze vinden dat John moet worden vervolgd voor de moord.