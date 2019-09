Werkstraf en boete geëist omkoping ambtenaar

Tegen de 55-jarige Abraham J. uit Zutphen is door het Openbaar Ministerie (OM) 120 uur werkstraf en 1500 euro boete geëist wegens omkoping van een luitenant van de marechaussee. Volgens de officier van justitie heeft J. – die destijds bij het OM werkte – van 2014 tot en met 2016 de defensieambtenaar betaald om zijn adviesbureau de aanbesteding te gunnen voor het geven van opleidingen aan marechaussee-werknemers.

De aanklager merkte donderdag in de rechtbank in Utrecht op dat het extra pijnlijk was dat het juist cursussen inzake financiële fraude betrof.

Volgens J. kreeg de ambtenaar slechts betaald voor zijn werk als docent en ontwikkelaar van de opleidingen. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak. Hij merkte op dat de strafzaak op J., die door het OM is ontslagen, een “verwoestende uitwerking” heeft gehad. De zaak tegen de luitenant is verwezen naar de militaire rechtbank.