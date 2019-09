‘Zonder stukken is proces-Wilders oneerlijk’

Als niet alle stukken over de vervolging van Geert Wilders boven tafel komen, wordt hij geschaad in zijn verdediging tijdens het hoger beroep in zijn zaak. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops donderdag. “Als wij deze stukken niet hebben, kunnen wij geen verweer voeren. Wilders wordt dan geschaad in zijn verdediging.”

Het hof wees eerder donderdag een verzoek van Knoops af om de zaak aan te houden. In een reactie vroeg hij daar toch nogmaals om.

Volgens de advocaat van de PVV’er ligt er veel bewijs dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten (VVD) zich actief met de vervolging heeft bemoeid. Dat mag niet, het Openbaar Ministerie gaat over vervolging en informeert het ministerie daarover. Knoops wil dat eerst alle stukken op tafel komen, ook uit het WOB-verzoek van RTL Nieuws dat momenteel nog loopt. Hij vroeg daarom het proces tot 11 oktober aan te houden, tegen die tijd moet de rechtbank in Utrecht waarschijnlijk uitspraak hebben gedaan over het WOB-verzoek.

Het OM herhaalde nogmaals de ontkenning dat het ministerie zich met de vervolgingsbeslissing heeft bemoeid. “Meneer Wilders haalt buitengewoon selectief uit de berichten aan”, aldus de advocaat-generaal.

Wilders richtte zich donderdag rechtstreeks tot het gerechtshof. “Wilt u de waarheid soms niet weten? Ik vind het onbegrijpelijk dat u toch door wilt gaan.”