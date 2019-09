Actiegroepen: besluit EC slecht nieuws

De Stichting Red de Veluwe is niet blij dat de Europese Commissie heeft ingestemd met de regeling die het mogelijk maakt om vluchten te verdelen tussen Schiphol en Lelystad Airport.

“Het ziet er niet goed uit. Dit is slecht nieuws. Dit willen we niet. Het is verschrikkelijk en heel jammer dat deze hobbel genomen is”, zegt Jaap Kloosterziel van de stichting tegen het NOS Radio 1 Journaal.

De tegenstanders van meer vluchten op Lelystad hebben wel de hoop gevestigd op andere problemen die nog moeten worden opgelost, zoals het stikstofprobleem. “Er zijn nog meer hobbels die genomen moeten worden. Daar hebben we onze hoop op gevestigd. We hopen ook dat de Tweede Kamer kritisch gaat kijken naar wat dit te betekenen heeft. We gaan ervan uit dat de Kamer niet akkoord gaat met autonome groei, dus we moeten nog zien of het wel doorgaat.”

De actiegroepen in Stichting Red de Veluwe verzetten zich de opening van Lelystad Airport en laagvliegroutes boven de Veluwe. Het vliegveld in Flevoland moet vakantievluchten van Schiphol overnemen.