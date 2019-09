Anne Faber Stipendium voor Linda Kokke

Het Anne Faber Stipendium, ingesteld ter nagedachtenis aan de in 2017 vermoorde vrouw uit Utrecht, is dit jaar voor Linda Kokke. Kokke (1991) is afgestudeerd als beeldend kunstenaar en werkt als medewerker beleid, fondsenwerving en directie-ondersteuning bij Productiehuis De Nieuwe Oost in Arnhem.

Het stipendium is opgericht door Het Huis Utrecht ter nagedachtenis aan Anne, die er werkte. Haar verdwijning en uiteindelijke lot hield heel Nederland in de greep. Zij hoopte zakelijk leider in de kunstwereld te worden. Het Huis Utrecht noemt zichzelf een “huis voor makers, een plek voor artistiek onderzoek binnen de podiumkunsten”. Met het stipendium wil het “de naam en ambitie van Anne positief laten voortleven en tevens een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van talentvolle zakelijk leiders in de theater- en danswereld”.

Kokke krijgt een toelage van 15.000 euro om “zich verder te ontwikkelen als zakelijk leider binnen de podiumkunsten”. Het stipendium wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universiteit Utrecht, Cultuur+Ondernemen, Het Huis Utrecht en donaties van, collega-kunstinstellingen, private bedrijven en particulieren.