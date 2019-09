Coalitie blij met besluit over spaartaks

De regeringspartijen zijn blij met het kabinetsbesluit om vanaf 2022 over spaartegoeden tot 440.000 euro geen of veel minder belasting te heffen. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) wil dat deze groep spaarders straks alleen nog betaalt over het werkelijke rendement in plaats van het fictieve.

De VVD noemt het goed dat het kabinet de wens in vervulling laat gaan “om de spaarders te geven waar ze recht op hebben”. “Ze krijgen nu eindelijk waar voor hun spaargeld. De VVD pleit hier al langer voor en ik ben dan ook blij dat de kogel nu door de kerk is en spaarders worden ontzien”, zegt een woordvoerder.

Ook D66 is tevreden. Fractieleider Rob Jetten noemt het “goed dat Menno Snel de spaartaks radicaal hervormt”. “Geen spaartaks meer voor 1,35 miljoen (!) spaarders en een hogere belasting voor huisjesmelkers”, twittert hij over het besluit van zijn partijgenoot.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt noemt dat besluit “belangrijk nieuws voor spaargeld” omdat sparen niet langer wordt bestraft met een belasting. Net als ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins is hij ook ingenomen dat Snel mensen fiscaal wil aanpakken die aandelen en extra huizen kopen met geleend geld.