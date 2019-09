Eindhoven Airport moet geluidsoverlast beperken

Eindhoven Airport moet minder geluidsoverlast veroorzaken. Om dat te bereiken mag de luchthaven de komende jaren niet meer groeien. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) schrijft dat aan de Tweede Kamer.

Ze neemt daarmee de aanbevelingen van de Commissie-Van Geel over die haar rapport in april presenteerde. Die heeft zich gebogen over de ontwikkeling van de luchthaven tot 2030. Daarin staat vermindering van de geluidsbelasting voor de omwonenden voorop.

Minder geluidsoverlast moet worden bereikt door stillere vliegtuigen op Eindhoven te laten vliegen. Ook worden vluchten na 23.00 uur in de ban gedaan. Vanaf volgend jaar zomer mogen geen vliegtuigen meer na dat tijdstip landen of stijgen, laat de minister weten. Tot en met 2021 blijft het aantal vliegbewegingen van de luchthaven op 41.500.

Eindhoven en omliggende gemeenten, de provincie en de luchthaven hadden eerder al unaniem hun steun uitgesproken voor het rapport van Van Geel.