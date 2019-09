Europese Commissie akkoord met Lelystad

De Europese Commissie heeft ingestemd met de regeling die het mogelijk maakt om vluchten te verdelen tussen Schiphol en Lelystad Airport. Dat blijkt uit een pdf van het conceptbesluit dat in handen is van en online is gezet door de NOS. De lidstaten zijn akkoord gegaan, blijkt uit de brief. Daarmee is een van de belangrijkste hobbels voor het opengaan van de luchthaven genomen.

De luchthaven in Lelystad zou aanvankelijk al in 2020 open moeten gaan, maar dat moest mede door het uitblijven van toestemming uit Brussel worden uitgesteld.

Door de toestemming uit Brussel zijn echter nog niet alle problemen opgelost. Bewonersgroepen in Gelderland en Overijssel willen dat de luchthaven pas opengaat als het luchtruim opnieuw is ingedeeld en de geplande laagvliegroutes zijn verdwenen. Ook de stikstofuitspraak van de Raad van State kan voor problemen zorgen.

Luchtvaartmaatschappijen die bereid zijn vluchten op Schiphol op te geven krijgen voorrang op Lelystad, staat in de regeling. Voorwaarde is wel dat ze de vluchten op Schiphol teruggeven aan de slotco├Ârdinator op Schiphol of zelf gebruiken voor overstapvluchten. Dit is geldig tot een totaal van 25.000 vluchten per jaar. Na drie jaar volgt een evaluatie.