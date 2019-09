Als kind was Femke Hogema dol op geld, hield ze een kasboek bij van haar zakgeld en wilde ze graag bankdirecteur worden. Geld zit in haar genen. Inmiddels leidt ze boekhouders op tot Profit First professionals en winstadviseurs, heeft ze drie boeken op haar naam staan en schitterde ze op televisie. En deze maand is ze gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws. “Door te zeggen dat geld niet belangrijk is, ontsla je jezelf van een grote verantwoordelijkheid.”

Vroeger had je accountants en boekhouders die alleen keken naar het verleden en ervoor zorgden dat de boekhouding en fiscale aangiften kloppend waren. Maar dat is niet wat de klant nodig heeft, volgens Femke. “Wat een ondernemer nodig heeft, is ondersteuning bij het behalen van zijn of haar doelen, zoals winst, en om financiële rust of inzicht te ervaren. Een kloppende boekhouding is belangrijk, maar dat is niet wat een ondernemer echt wil. Ik leer ze om die rol van winstadviseur te pakken en Zpp’ers en MKB ondernemers te coachen in het behalen van hun echte doelen.”

“Als je leert om geld te omarmen, valt er veel ballast van je af”

Ze ontdekte gaandeweg dat geld met alles in het leven te maken heeft. “Geld vind ik leuk en interessant, maar het heeft ook te maken met eigenwaarde, emoties en je mindset. Het is zo’n veelomvattend thema. Als je leert om geld te omarmen, valt er veel ballast van je af. Mensen zeggen dat geld niet gelukkig maakt of dat het leven niet om geld draait. Dat is ergens wel waar, want liefde en gezondheid zijn veel belangrijker. Maar het is niet óf óf, maar én én. Door te zeggen dat geld niet belangrijk is, sluit je iets af wat van wezenlijk belang is, juist ook voor je geluk, welzijn en rust. Dat is ook wetenschappelijk bewezen. Gebrek aan geld levert stress op. Waarom gunnen we het onszelf niet om rijk te zijn?”

Ook ondernemers hebben er een handje van om te zeggen dat het niet om geld gaat. “Dan hoef je dus ook niet zoveel van jezelf. Dan zeg je eigenlijk: ik hoef niet succesvol te zijn en zodoende kan je ook niet falen. Maar op het moment dat je er vol voor gaat en je drie keer een modaal salaris wil en vier keer per jaar met vakantie, betekent dit dat je moet kijken naar je prijsstellingen, verkoopgesprekken en je marketing. Je steekt dan als het ware je kop boven het maaiveld uit, die vervolgens ook afgehakt kan worden. Door te zeggen dat geld niet belangrijk is, kan je blijven rommelen in de marge en is het niet jouw schuld als je onderneming geen mooie winst behaalt.”

Tuurlijk, er spelen altijd externe factoren, aldus Femke, en soms is de markt voor Zpp’ers lastig. “Maar zeggen dat je niet meer winst kunt maken, is grote onzin. Waarom zijn er mensen die hetzelfde doen als jij die wél mega succesvol zijn? Het ligt aan de keuzes die je maakt, wat je gelooft, het lef dat je hebt en welke acties je neemt. Veel mensen vragen bijvoorbeeld al niet het juiste tarief.”

Het komt allemaal neer op mindset, dus wat geloof je over jezelf en de wereld, op het maken van een strategisch plan en de juiste acties ondernemen. Veel ondernemers laten deze punten liggen en zijn daarom niet succesvol. “Het is mijn missie om op al die vlakken bewustzijn te creëren en mensen te helpen de juiste plannen te maken en actie te ondernemen. Ik breng dit gedachtegoed over aan de mensen die ik opleid, en daarnaast geef ik lezingen, schrijf ik boeken en was ik onlangs te zien in het programma ‘Hoeveel ben je waard?’ van SBS6. Ze hadden me gevonden via Google. Alles wat ik doe en het feit dat ik goed vindbaar ben online, heeft er voor gezorgd dat ik gevonden en gevraagd wordt.”

“Er is geen haar op mijn hoofd dat ik afhankelijk van een man zal zijn”

De collectieve mindset dat mannen voor het inkomen zorgen en vrouwen voor de kinderen is diepgeworteld, aldus Femke. “Zo’n overtuiging is niet na één generatie van tafel. Als je bent opgegroeid met de gedachte dat je voor de kinderen zorgt, kost alles wat daarvan afwijkt energie.Ik heb de mazzel gehad dat mijn vader iets anders zei, namelijk dat ik ervoor moet zorgen dat ik mijn eigen broek kan ophouden en dat je altijd financieel onafhankelijk moet zijn. Dat is een andere boodschap. Die zit in mijn systeem en er is geen haar op mijn hoofd dat ik afhankelijk van een man zal zijn. Dan ga je anders om met je eigen bedrijf. Stel dat ik er alleen voor kom te staan, is er financieel niets aan de hand. Dat vind ik heel belangrijk. Als je nooit hebt geleerd als vrouw om je eigen inkomsten te verdienen, heb je met een scheiding of andere persoonlijke situatie een probleem.”

Femke zegt nooit tegen haar kinderen dat het geld niet op haar rug groeit. “Ik leg ze uit wat geld is en hoe je geld kunt creëren. Ik leg ze uit wat ondernemerschap is en ik vraag ze: hoe kun je aan geld komen? Dan zeggen ze: “door speelgoed te verkopen, door het te verdienen, te krijgen of te vinden”. Ze hebben elk twee spaarpotten. Negentig procent van hun zakgeld gaat in de ene pot, tien procent gaat in de kluis. Die tien procent is niet om uit te geven, maar om meer van te maken. Het is nog te vroeg om te bespreken hoe ze hier daadwerkelijk meer mee kunnen maken, maar straks als ze ouder zijn, kunnen ze het gebruiken om een bedrijf te starten, of om het geld te investeren of beleggen. Stel je voor dat jij je leven lang tien procent van je geld had gebruikt voor later, wat het effect was geweest.”

In oktober komt er een nieuw boek voor ondernemers, ‘Winstgevende plannen’. “Het is een boek over je money mindset, je winstgevende plannen, je verdienmodel, je strategie. Hoe ga je geld verdienen en hoe neem je daadwerkelijk actie? Ik wil dat alle ondernemers financieel gezond en succesvol zijn en dat alle mensen financieel bewust en gezond zijn. Geld levert stress op en als het over financiën gaat schieten we in een collectieve kramp. We hebben er geen zin in. We vinden het makkelijker om Netflix aan te zetten dan om onze financiën te managen, maar we mogen met elkaar meer financieel bewustzijn nastreven.”