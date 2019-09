Milieuclubs: klimaat kan uitbreiding niet aan

De uitbreiding van Lelystad Airport moet worden afgeblazen. Dat is de gezamenlijke reactie van Greenpeace, Natuur en Milieu en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland op het bericht dat de Europese Commissie in een conceptbesluit instemt met de regeling die het mogelijk maakt om vluchten te verdelen tussen Schiphol en Lelystad Airport.

Dat deze administratieve hobbel is genomen, betekent volgens de drie organisaties niet dat Lelystad Airport open kan. “Het openen van de luchthaven veroorzaakt nog steeds grote klimaat- en natuurschade en zal zorgen voor veel overlast voor omwonenden. De enige manier om dat te voorkomen is door de uitbreiding van Lelystad Airport af te blazen. Deze grote vervuiler moet er niet komen, want het klimaat kan al deze vluchten niet aan.”