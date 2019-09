Onderzoek na nieuw geweld op Roermondse school

De Onderwijsinspectie stelt volgende week een onderzoek in naar de veiligheid op een Roermondse school voor bijzonder lager- en middelbaar onderwijs. Daar kwam het vorige week opnieuw tot een geweldsuitbarsting. Vorig jaar kwam de school ook al in het nieuws toen een leerling met een geweer op een andere leerling schoot.

Het nieuwe incident was vorige week dinsdag. Toen kregen twee klasgenoten van dit Kennis- en Expertisecentrum (KEC) het op straat vóór de school met elkaar aan de stok. Een van hen vluchtte bloedend naar binnen. Onder het KEC vallen drie scholen, waarvan er twee onder de Aloysiusstichting vallen, en een onder De Wijnberg, die samenwerkt met jeugdzorgorganisatie Mutsaers. Wijnberg en Mutsaers liggen overhoop met Aloysius, die te weinig aan de veiligheid in het gebouw zou doen.

Volgens een woordvoerder van Mutsaers is de veiligheid op school nog steeds niet op orde. Bestuurder Marjolijn Keesmaat van het KEC bevestigde vrijdag dat de uitvoering van het veiligheidsplan “moeizaam” verloopt. “Over medewerking van de Wijnberg en Mutsaers heb ik niks te klagen, lastiger is dat met Aloysius”, zei ze.

Tijdens eerder overleg in juli met burgemeester Rianne Donders van Roermond was afgesproken dat bij het begin van het schooljaar de veiligheid op orde zou zijn. Maar volgens Mutsaers en Wijnberg is dat niet of onvoldoende gebeurd. Zeven docenten van Aloysius hebben mede daarom sinds het begin van het schooljaar hun biezen gepakt. Ze zouden vooraf gedwongen zijn een brief te tekenen dat ze niet om veiligheidsredenen weg gaan. Aloysius wilde vrijdag niet reageren.