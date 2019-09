Politie start proef met emissieloze voertuigen

Inbrekers en overvallers worden komend jaar mogelijk op heterdaad betrapt door politie in geruisloze, emissieloze voertuigen. De politie gaat namelijk experimenteren met elektrische auto’s, motoren en speed pedelecs, oftewel snelle elektrische fietsen.

Het doel van het experiment is om te zien wat het voor het dagelijkse werk betekent om die emissieloze voertuigen te gebruiken. De voertuigen worden gerouleerd tussen basisteams in de eenheden Midden-Nederland, Oost-Nederland en Amsterdam. Elke eenheid heeft vier maanden om de voertuigen uit te proberen. De pilot is vrijdag gestart.

“Ik ben benieuwd of mensen er in druk verkeer van schrikken als er ineens een politieauto langsrijdt, omdat ze niks aan horen komen. Maar ook wat er gebeurt als je een melding krijgt en je kunt geruisloos aan komen rijden”, zegt Pim Miltenburg, namens de politie verantwoordelijk voor de pilot.

Het gaat om extra voertuigen die een aanvulling zijn op wat de politieteams al tot hun beschikking hebben.