Pro-Deoadvocaat geeft Dekker dikke onvoldoende

De plannen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om de rechtsbijstand op de schop te nemen, komen hem op een dikke voldoende van de pro-Deoadvocaten te staan. Ze geven hem gemiddeld een 2,8 als rapportcijfer, stelt de SP op basis van een enquête. Bijna 70 procent van de advocaten die in de gesubsidieerde rechtsbijstand werken heeft overwogen daarmee te stoppen vanwege de lage vergoedingen.

Dekkers plannen om de rechtsbijstand te hervormen zijn omstreden, niet alleen onder advocaten. Hij wil dat burgers minder vaak naar de rechter stappen. Sommige zaken kunnen beter en goedkoper buiten een rechter om worden opgelost, meent hij. Een nog op te tuigen ‘poortwachter’ moet gaan bepalen of iemand recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Vanuit de Tweede Kamer klinkt al langer felle kritiek, ook van coalitiepartijen.

Van de 1200 respondenten, 17 procent van de ruim 7000 sociaal advocaten die Nederland telt, zegt 68 procent te denken aan stoppen. Ruim 82 procent vindt dat de vergoedingen omhoog moeten. Dat adviseerde de commissie-Van der Meer, die in opdracht van de regering de rechtsbijstand onderzocht, al in 2017. Maar Dekker wil geen extra geld uit trekken. Grote advocatenkantoren dreigden eerder al te stoppen met de gesubsidieerde rechtsbijstand, omdat de tarieven de afgelopen jaren zijn teruggelopen.

Van de ondervraagden zegt ruim 98% zich zorgen te maken over de plannen van Dekker. Slechts 5 procent denkt dat de plannen de kwaliteit van de rechtsbijstand en de toegang tot de rechter ten goede zullen komen. Daarnaast is 94 procent bang dat de plannen tot verdere tweedeling in het systeem zullen leiden tussen arm en rijk.

De deelnemers aan de enquête werd ook gevraagd de minister een cijfer te geven. Slechts 5 procent gaf Dekker een 6 of hoger. Het gemiddelde cijfer: een 2,8.