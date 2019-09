Schiphol kiest voor duurzaam tassenlabel SIXBAGS

Wat doen we met al het plastic uit de oceaan? Vanaf half september lanceert het duurzame merk SIXBAGS hun eerste collectie duurzame ‘shopper’ tassen gemaakt van gerecyclede petflessen voor het winkelend publiek op Schiphol. Tassen die letterlijk gemaakt zijn van plastic dat uit de zee is gevist. Arjen de Bruijne: “We hopen dat mensen gaan zien: je kan dus van gerecyclede materialen prachtige producten maken.”

SIXBAGS is een Nederlands merk dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van kwalitatief goede en betrouwbare tassen met sterke designs gemaakt van gerecycled plastic (rPET). SIXBAGS wil de wereld een stukje schoner maken, aldus Arjen, die zich al 25 jaar bezighoudt met ontwikkeling van merchandise en merkversterkende producten. Nu wil ik mijn kennis en expertise inzetten om iets te doen aan de plasticsoep. Al de tassen versleten zijn, is het de bedoeling dat ze niet meer in het milieu terechtkomen, en voorgoed gerecycled blijven, volgens het Cradle-to-Cradle duurzaamheidsbeginsel.

Golden week

De tassen, met afbeeldingen van schilderijen van Vermeer en van Gogh, zijn met name bedoeld voor het Aziatische winkelend personeel op Schiphol. “Van 1 tot en met 7 oktober is de ‘golden week’ op Schiphol. Dit betekent dat er tussen half september en 1 november 500.000 extra Aziaten via Schiphol reizen en Amsterdam bezoeken in verband met vakantie in China en omliggende landen. Eind januari komt er een tweede actie aan, dan begint het Chinese nieuw jaar. Dit zijn beide periodes dat veel Aziatische reizigers Europa bezoeken.”

De SIXBAGS tas is een comfortabele fashionable shopper met verschillende functies, aldus Arjen. “Het is een ‘six way to carry bag’, wat wil zeggen dat je de tas op zes verschillende manieren kunt dragen, zoals hand luggage, over je schouder of als rugzakje. We hebben samengewerkt met een art watcher, die ons vertelde dat Aziaten zeer gecharmeerd zijn door de Nederlandse meesters Van Gogh en door het meisje met de parel van Vermeer.”

Awareness creëren

Iedereen die vanaf 16 september voor minimaal 75 euro winkelt bij aangesloten winkels op Schiphol duty free krijgt de tas cadeau. “Schiphol is bereid geweest om een grote investering te doen in haar premium omdat ze mee wil werken aan een duurzame oplossing voor de plasticsoep.” Door deze actie willen zowel SIXBAG als Schiphol awareness creëren voor een wereldwijd probleem en ontvangen de klanten een waardevolle tas die ze ook thuis kunnen gebruiken.

In alle lounges op Schiphol Airport is de actie zichtbaar en zijn de tassen aanwezig, aldus Arjen, behalve de juwelier winkels. En het blijft niet bij tassen, want ook de boodschappenmandjes worden verduurzaamd door SIXBAGS. “De volgende order van boodschappenmandjes zullen gemaakt worden van gerecycled aluminium en petflessen. Schiphol heeft nu de première met de SIXBAGS tassen, maar het is de bedoeling dat andere merken en bedrijven zich ook gaan aansluiten. We zijn achter de schermen druk bezig dat steeds meer bedrijven kiezen voor een alternatief voor de plastic tas, zodat we met elkaar de plasticsoep opruimen. Dat is onze missie: #bagsonamission.”

Wil je ook een duurzame shopper van SIXBAGS, maar ben je voorlopig niet op Schiphol of ben je er wel, maar doe je geen boodschappen voor 75 euro? Vanaf deze week zijn de tassen ook in de webshop te koop.