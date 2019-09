Slag om de arm bij afscheidsconcert Haitink

In het Zwitserse Luzern is het concert begonnen dat algemeen wordt gezien als het laatste dat Bernard Haitink dirigeert. De 90-jarige Nederlander klom er op de bok om met de Wiener Philharmoniker muziek van Beethoven en Bruckner ten gehore te brengen.

De maestro kondigde eerder dit jaar aan een sabbatical te nemen, later meldde hij dat hij niet meer zou dirigeren. “Als ik zeg dat ik een sabbatical neem, dan is dat omdat ik niet wil zeggen: ik houd op. Ik heb geen zin in al die officiĆ«le afscheidsdingen, maar het is een feit dat ik niet meer zal dirigeren”, verklaarde de dirigent medio juni in de Volkskrant.

Zijn manager hield vrijdag toch nog een slag om de arm als het gaat om het begrip afscheid. Het is “zeker denkbaar dat er in de toekomst concerten gepland worden”, zei hij.

Het Lucerne Festival, waarvan het concert deze vrijdagavond deel uitmaakt, heeft in het programmaboekje dan ook een heel hoofdstuk “zum Abschiedskonzert von Bernard Haitink.”

NPO Radio 4 kondigde eerder deze week aan het “allerlaatste” concert van de Nederlandse sterdirigent live vanuit Luzern uit te zenden.