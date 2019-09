Taxichauffeur redt fietser van overweg

Een 28-jarige fietser is vrijdagmiddag aan de dood ontsnapt op een overweg in de buurt van Ommen in Overijssel. De man viel op de spoorwegovergang en kwam met zijn voet vast te zitten tussen de rails en de overweg. Net op dat moment gingen de spoorbomen dicht. Een taxichauffeur die stond te wachten, rende het spoor op en sleurde de man aan de kant, vlak voor de aanstormende trein vandaan. Het was secondenwerk, aldus de politie.

De gestrande man, een Tsjech, reed op een driewielfiets. Die werd gegrepen door de trein en raakte zwaar beschadigd. Bij de redding trok de taxichauffeur de man uit een schoen, die klem bleef zitten. Het treinverkeer tussen Ommen en Mariƫnberg ligt voorlopig stil.

De politie zet de taxichauffeur, een 61-jarige Zwollenaar, binnenkort in het zonnetje.