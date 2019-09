Theaterprijs voor Karlijn Kistemaker

Tijdens het Nederlands Theater Festival in Amsterdam heeft Karlijn Kistemaker de BNG Bank Theaterprijs 2019 ontvangen. Die krijgt ze voor de voorstelling Missie Márquez in Colombia (deel 7, 8 en 9) die ze met haar gezelschap Kompagnie Kistemaker maakte. Het stuk is gebaseerd op het boek Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel García Márquez. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 45.000 euro.

De theaterprijs is bedoeld voor jong talent tot 35 jaar. Het bijbehorende bedrag is bestemd om de winnende voorstelling ook in andere Nederlandse theaters uit te voeren of om te investeren in een nieuwe productie.

De jury vindt het “bijzonder knap hoe Kistemaker (1986) “werkelijkheid en theater samen laat smelten in haar eigen magisch-realistisch universum. De spelers transformeren tot personages die zo uit een stripboek kunnen wandelen, maar nergens verliest hoofdpersoon Kistemaker haar integriteit of haar kwetsbaarheid.”

Het Nederlands Theater Festival duurt tot en met 15 september.