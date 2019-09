Van Nieuwenhuizen behoedzaam over Lelystad

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) reageert behoedzaam op berichten dat de Europese Commissie het licht op groen zet voor het plan om vluchten tussen en Schiphol en Lelystad te verdelen. “Als het waar is, zou dat fantastisch zijn, maar ik ga geen eieren verkopen voor ik een kip heb”, zei de minister. Volgens een conceptbesluit dat de NOS in handen heeft, zouden de EU-lidstaten akkoord zijn met het opengaan van de vernieuwde luchthaven.

Van Nieuwenhuizen voegde eraan toe dat er dan ook nog een oplossing gevonden moet worden voor de “stikstofproblematiek”. Het kabinet werkt daar hard aan, zei ze.

VVD-EuroparlementariĆ«r Caroline Nagtegaal is een stuk minder terughoudend dan haar partijgenoot in Den Haag. “Ziet ernaar uit dat in Europa een belangrijke stap is genomen voor Lelystad en de regio. Goed voor Nederland, Schiphol en onze luchtvaartsector!”, twittert zij. Nagtegaal zit onder meer in de commissie vervoer en toerisme van het parlement.