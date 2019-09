‘Veel kinderen zien tandarts zelden’

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) moet iets doen om ervoor te zorgen dat meer kinderen naar de tandarts gaan. Op dit moment zijn er ongeveer 600.000 2- tot 18-jarigen die niet of nauwelijks naar de tandarts gaan en dat moet anders, vindt de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

De belangenbehartiger van tandartsen, die zegt zich op onder meer CBS-cijfers te baseren, denkt dat ongeveer 20 procent van de kinderen in Nederland niet of zelden naar de tandarts gaat, omdat hun ouders denken dat dit geld kost. Maar tot 18 jaar is die zorg volledig verzekerd.

De ANT heeft eerder zorgverzekeraars opgeroepen ouders aan te schrijven. Volgens een woordvoerder van de belangenbehartiger heeft slechts één zorgverzekeraar dat op zo’n manier gedaan, dat de resultaten daarvan te controleren zijn, DSW. Die deed een proef onder klanten in Schiedam. Na het versturen van een brief bleek dat 43 procent van de kinderen die zelden naar de tandarts gingen, toch de tandarts zijn gaan bezoeken. “Dat zijn geweldige cijfers”, aldus de woordvoerder.

De ANT heeft nu een brief aan Bruins gestuurd, waarin de minister wordt opgeroepen zijn autoriteit en invloed aan te wenden om zorgverzekeraars te wijzen op hun zorgplicht en maatschappelijke verantwoordelijkheid, vertelt de zegsman. Daarbij moet er echter ook voor worden gezorgd dat er voldoende capaciteit is om die zorgvraag op te vangen, tekent de woordvoerder aan.