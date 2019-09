Vestia mag sociale huurders wegsturen om sloop

Woningcorporatie Vestia mag huurovereenkomsten beëindigen van huurders die weigeren te vertrekken uit hun sociale huurwoning in de Tweebosbuurt in Rotterdam. De kantonrechter in Rotterdam heeft Vestia vrijdag gelijk gegeven in haar verzoek dat huurders voor 1 januari 2020 uit hun huis moeten vanwege sloop en nieuwbouw op die plek. Dertien huurders die dat weigeren, waren naar de rechter gestapt.

Vestia wil 535 sociale huurwoningen in deze buurt slopen ten behoeve van herbouw. De rechter vindt dat dit aansluit op de plannen van de overheid om de sociale en stedenbouwkundige kwaliteit van de buurt in Rotterdam-Zuid te verbeteren. De herstructurering is niet bedoeld voor eigen financieel gewin van Vestia, stelt de rechter.

De vervangende woningen zijn passend en ook de tegemoetkoming in de verhuiskosten van 6200 euro is volgens de rechter niet te laag, zoals sommige eisers aanvoerden.

Twee van de dertien zaken zijn aangehouden omdat er nog overleg plaatsheeft. Vestia heeft tegen nog eens 53 huurders in dezelfde buurt procedures aangespannen om ze uit hun huis te krijgen.