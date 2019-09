‘Weggelekt benzeen in grond niet gevaarlijk’

In de grond onder onze voeten zit soms benzeen, dat uit gasleidingen is gelekt. Dat benzeen is niet schadelijk voor de gezondheid en omwonenden en voorbijgangers hoeven zich dan ook geen zorgen te maken over hun gezondheid. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat heeft heeft onderzoek gedaan op verzoek van brancheorganisatie Netbeheer Nederland.

Als benzeen uitlekt, is het vervuilde gebied in de bodem erg klein, aldus het RIVM. En als de stof in de lucht komt, is het zo weinig dat het geen kwaad kan, het ligt “onder de gezondheidskundige grenswaarden”.

Benzeen is een van de ‘ingrediĆ«nten’ van aardgas. Wie veel benzeendamp inademt, kan misselijk worden en last krijgen van irritaties aan luchtwegen en huid. Langdurige blootstelling kan leiden tot kanker.