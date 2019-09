FNV: gebruik ‘primarkpremie’ voor hoger loon

De Bijenkorf moet de subsidie die ze krijgt van het kabinet gebruiken om de lonen van de medewerkers te verhogen. Daarvoor pleit de FNV. Het gaat om het zogeheten lage-inkomensvoordeel (LIV), dat winkelketens, horecabedrijven en uitzendbureaus kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen.

Het voordeel kan oplopen tot 2000 euro per werknemer per jaar. De subsidie, door de FNV ‘primarkpremie’ genoemd, verlaagt de loonkosten van deze werknemers en stimuleert bedrijven om hen in dienst te houden of te nemen. De Bijenkorf krijgt volgens de bond dit najaar weer een paar ton aan subsidie.

De regeling is goed bedoeld, zegt de bond, maar heeft een ‘perverse bijwerking’: als een bedrijf de lonen verhoogt, dan daalt het subsidiebedrag. “Het kabinet schept een klimaat waarin de lage lonen laag blijven. De primarkpremie is feitelijk een boete op loonsverhoging”, zegt de FNV. Als het aan haar ligt, verhoogt de Bijenkorf zelf de uurlonen met 50 cent, om dat aan te vullen met minstens 10 cent per uur uit de LIV-regeling.

Het is voor het eerst dat de FNV bij een bedrijf voorstelt om deze subsidie in de lonen te steken.