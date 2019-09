Forten en bunkers open voor publiek

De poorten van forten en bunkers zijn vanaf zaterdag tot en met zondag 15 september open voor publiek. Ook vestingsteden doen mee. Op deze zevende editie van het Fortenfestival zijn er buitenfilms, theatervoorstellingen, exposities en rondleidingen. In totaal zijn er door het hele land ruim honderd activiteiten georganiseerd.

In Nederland liggen tientallen waterlinies en stellingen. Deze militaire werken zijn door de eeuwen aangelegd om ons land te verdedigen door vijandelijke aanvallen op te vangen en vertragen. Muren van water, werden ze ook wel genoemd, want hele stukken land konden onder water worden gezet. De Nieuwe Hollandse Waterlinie zorgde er bijvoorbeeld voor dat het gebied van Muiden tot aan de Biesbosch onder water kwam te staan, waardoor Holland onbereikbaar was. Dat is een paar keer daadwerkelijk gedaan.

Op strategische plekken stuitte de vijand dan ook nog eens op forten, kastelen en kazematten. Veel forten hebben in de loop der tijd een nieuwe bestemming gekregen, als bijvoorbeeld party- of wellnesscentrum of museum.

Ook een befaamde is de Stelling van Amsterdam. Die alleen al bestaat uit bijna vijftig forten, dijken en sluizen.