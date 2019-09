Op en neer met de historische stoomtrein

Op het, naar eigen zeggen, grootste stoomtreinfestival van het land rijden dit weekend enkele historische stoomlocomotieven. Liefhebbers kunnen zaterdag en zondag meerijden. Festival Terug naar Toen speelt zich af op twee terreinen waartussen die treinen zaterdag en zondag heen en weer rijden. Dat zijn museumdepot Beekbergen en station Loenen.

Er worden elf stoomlocomotieven ingezet. Met een lengte van bijna 23 meter en een gewicht van 130 ton behoren de stoomlocomotieven tot de grootste die in Europa rondreden. “Zoveel stoomlocomotieven tegelijk, dat is uniek”, zegt een woordvoerder van de organisatie. Ook rijden er een paar diesellocomotieven mee.

De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij organiseert het evenement. Vrijwilligers zorgen het hele jaar door voor het opknappen en onderhoud van de locomotieven, rijtuigen en goederenwagens, om zo een ‘rijdend spoorwegmuseum’ in stand te houden.

In Beekbergen is dit weekend in de locomotievenloods een aantal modelbanen opgesteld en is er een markt voor modelbanen. Het museumstoomdepot is open en de bezoeker kan bijvoorbeeld zien hoe kolen worden geladen. Ook staan er gerestaureerde vrachtauto’s. Op het terrein in Loenen kunnen kinderen meerijden op een miniatuurtrein en zijn stoomwalsen operationeel.