Partijen boos over uitlevering MH17-verdachte

De overdracht van MH17-verdachte Vladimir Tsemach aan Rusland leidt tot verontwaardiging aan het Binnenhof. Regeringspartij CDA twijfelt of Nederland nog wel op Oekraïne kan rekenen bij het onderzoek naar de vliegramp.

CDA-Kamerlid Chris van Dam noemt de vrijlating en het vertrek van Tsemach naar Rusland “bizar”. Hij begrijpt niet dat Oekraïne, dat nooit onderdanen uitlevert, nu plotseling wel een Oekraïner uitruilt met Rusland. Hij twijfelt “ernstig” of de regering in Kiev nog een betrouwbare partner is en “wil weten wat het Nederlandse kabinet doet om dat te verzekeren”.

Van Dam en zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma willen minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken snel spreken over de “ontgoochelende” afloop. Sjoerdsma wil liefst al dinsdag tijdens het Vragenuur tekst en uitleg over “hoe dit zo heeft kunnen gebeuren”.

Ook coalitiepartner VVD wil Blok snel kunnen bevragen over de “enorme tegenslag voor het strafrechtelijk onderzoek”. Die “frustreert de waarheidsvinding en bemoeilijkt de zoektocht naar gerechtigheid”, zegt Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. Hij heeft “nog niet zoveel zin in moddergooien” naar Oekraïne, maar wil wel spoedig van Blok horen wat hij vindt van het handelen van Kiev.