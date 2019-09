Patiëntgegevens Haga gevonden in supermarkt

In een winkelwagentje van een supermarkt in Rijswijk (Zuid-Holland) is een dienstoverdracht van een verpleegafdeling van het HagaZiekenhuis in Den Haag gevonden. Daarin stonden veel patiëntgegevens, meldt het ziekenhuis.

De vinder heeft foto’s van de A4’tjes naar Omroep West gestuurd en de originelen ingeleverd bij de politie. Volgens de regio-omroep gaat het om lijsten met namen, geboortedata, klachten en medicatie van patiënten van de Haga-locatie Leyweg. De papieren zouden zijn gebruikt als boodschappenlijstje.

Het ziekenhuis heeft een intern onderzoek ingesteld en heeft aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die legde het HagaZiekenhuis afgelopen zomer een boete van 460.000 euro op, nadat tientallen medewerkers zonder toestemming hadden rondgeneusd in de medische gegevens van realityster Barbie. Als de beveiliging van patiëntgegevens voor 2 oktober niet op orde is, volgt ook nog een dwangsom.