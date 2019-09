Automobilist probeert in te rijden op agent

Een automobilist heeft zaterdag in Tilburg geprobeerd in te rijden op een agent toen hij weg wilde van een politiecontrole. De agent kon op tijd wegspringen maar heeft vervolgens wel schoten gelost op de auto om de bestuurder tot stoppen te manen.

Rond 20.30 uur kwamen agenten af op een melding van een mogelijk steekincident aan de Gasthuisring. Toen zij door de wijk reden op zoek naar een mogelijke dader, zagen zij een verdachte auto in de naastgelegen Fraterstraat en besloten deze te controleren. Er zaten twee mensen in, één man rende direct weg toen agenten op hem afkwamen. De bestuurder van de auto reed vervolgens weg, tegen de politieauto aan en recht op de agent af, zo meldt de politie zondag.

Het voertuig is later die avond even verderop gevonden. De verdachten zijn nog zoek.