Wilders na nieuwe stukken: staak rechtszaak

Geert Wilders eist opnieuw dat de rechtszaak tegen hem onmiddellijk wordt gestaakt. Het ministerie van Justitie had “een sturende rol” in zijn strafzaak, stelt de PVV-leider op basis van e-mailverkeer tussen ambtenaren van het departement.

Wilders maakte zondag zelf e-mails openbaar die de rechter in zijn zaak had opgevraagd. Daaruit blijkt dat ambtenaren met het Openbaar Ministerie uitvoerig hun opvattingen en vragen deelden over de vervolging van de PVV-leider. Wilders leest daarin dat het OM hem niet wilde vervolgen, maar het ministerie daarop aandrong. “Dat gebeurt in Rusland en in Cuba nog niet.”

De bemoeienis van het departement duurde ook tijdens de strafzaak voort, concludeert Wilders. Hij wijst erop dat een ambtenaar erop aandrong de pleitnota van de officier van justitie vooraf te kunnen lezen en becommentariëren.

Wilders wil dat “de Tweede Kamer dit met een parlementaire enquête tot op de bodem uit gaat zoeken”.