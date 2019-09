Aanhouding na fatale steekpartij metrostation

De politie heeft een 20-jarige Rotterdammer aangehouden voor de fatale steekpartij maandagochtend op metrostation Capelsebrug. Het incident kostte een man van dezelfde leeftijd uit Lekkerkerk het leven, meldt de politie. Getuigen hebben verklaard dat de mannen voor het steekincident onenigheid hadden

De steekpartij vond plaats op het perron van het metrostation aan het Abram van Rijckevorselplein in Rotterdam. Op het moment van de steekpartij was het behoorlijk druk. Reizigers en getuigen werden opgevangen door slachtofferhulp. De man uit Lekkerkerk is nog gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten.

De politie heeft de hele dag gespeurd naar de verdachte, die uiteindelijk maandagavond werd aangehouden. De steekpartij is vastgelegd door camera’s op het station.