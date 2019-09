Airborne Museum extra lang open

Het Airborne Museum in Oosterbeek wordt in deze herdenkingsmaand overspoeld met bezoekers. Om die reden verruimt het museum vanaf vrijdag de openingstijden. Op zaterdag 21 september is het museum juist eerder dicht, vanwege het bezoek van de Britse prins Charles.

Deze weken zijn er in Zuid-Nederland tal van activiteiten in verband met de 75-jarige herdenking van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden en de Slag om Arnhem. Volgens de verschillende organisaties zijn er opvallend veel groepen nabestaanden en familieleden van geallieerde strijders in het gebied waar in september 1944 zwaar is gevochten.

Onder meer de fototentoonstelling Arnhem Boys in het park van het Airborne Museum is populair. De Britse fotograaf Richard Jobson heeft vier jaar gewerkt aan portretten van 28 veteranen, die terugblikken op 1944. Van de 28 mannen zijn er sinds hun portret werd gemaakt al elf overleden. Maar ze waren nog bijna kinderen toen ze destijds naar Arnhem gingen.

Het Oosterbeekse museum raadt bezoekers aan om online een kaartje te kopen. Desondanks kunnen nog wachtrijen ontstaan.