Dader schietpartij Dordrecht is politieman

De dader van de schietpartij in een woning aan de Heimerstein in Dordrecht is een politieman. Dat hebben bronnen in Dordrecht aan het ANP gemeld. De schietpartij, die rond 18.30 uur plaatsvond, kostte drie mensen het leven, een vierde raakte zwaargewond. Onduidelijk is of de agent dood of zwaargewond is.

Burgemeester Wouter Kolff is maandagavond bij de woning in de wijk Sterrenburg. Ook Kolff wil nog niets zeggen over de dader en ook niet of er twee kinderen onder de slachtoffers zijn, zoals enkele media melden.

Over de identiteit van de slachtoffers en wat hun onderlinge relatie was, is officieel nog niets bekendgemaakt.