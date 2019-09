Doden schietpartij Dordt: 8, 12 en 35 jaar

De drie personen die zijn omgekomen door de schietpartij in een woning in Dordrecht zijn twee kinderen van 8 en 12 jaar en de 35-jarige vader, aldus het Openbaar Ministerie. Een 28-jarige vrouw, die ook in de woning was, is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie, die uitgaat van een gezinsmoord.

De schietpartij vond rond 18.30 uur plaats in een woning aan de Heimerstein in de wijk Sterrenburg. De Dordtse burgemeester Wouter Kolff bracht maandagavond een bezoek aan wijk. “Het is een heel hechte buurt. Kinderen spelen hier met elkaar. De buurt is in shock”, zei de Dordtse burgemeester Wouter Kolff die maandagavond naar de wijk ging.

Op basisschool Het Kristal, in dezelfde straat, kwamen leraren en overig personeel maandagavond bij elkaar. “We lichten de ouders zelf in”, was het enige dat een van hen na afloop van het besloten overleg kwijt wilde.

Dinsdagochtend komt de driehoek van burgemeester, politie en justitie bijeen voor overleg. Omdat een agent betrokken is bij de schietpartij doet ook de Rijksrecherche onderzoek, meldt het OM.