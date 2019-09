Dorian en Gabrielle zorgen voor warme dagen

Daar waar de orkaan Dorian en tropische storm Gabrielle voor veel overlast hebben gezorgd, hebben we in Nederland profijt van de restanten van de weerfenomenen. Volgens Weeronline krijgen we halverwege deze week een paar relatief warme dagen. Dat komt door de koers van de restanten van Dorian en Gabrielle.

Woensdag wordt wel bewolkt en valt er regen. Desondanks wordt het 18 tot 20 graden. Donderdag breekt de zon door en kan het kwik oplopen naar 23 graden. Daarna blijft het vrij warm met maxima van 18 tot 22 graden. Zondag en maandag zou het in het zuidoosten zelfs zomers warm kunnen worden met maxima van 25 graden.

Dorian bevindt zich boven het uiterste oosten van Canada en trekt richting Noord-Europa. Dinsdagmiddag zal hij ten zuiden van IJsland aankomen. Woensdag en donderdag zorgen de restanten van Dorian voor onstuimig weer in Scandinaviƫ. Een bijbehorende regenzone trekt woensdag van west naar oost over Nederland.

Midden op de Atlantische Oceaan is de tropische storm Gabrielle te vinden. Ze trekt komende dagen in rap tempo richting Europa en zal donderdag over het noorden van Ierland en Schotland trekken. Dit levert veel regen en een stevige wind op. Daarna trekken de restanten naar Noorwegen.

Doordat de restanten van Dorian en Gabrielle ten noorden van Nederland langs trekken krijgen wij te maken met zuidwestenwinden die relatief warme lucht aanvoeren. Bovendien domineert een hogedrukgebied vanaf zaterdag het weerbeeld, waardoor het droog blijft met geregeld zonnige perioden.