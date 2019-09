Fabels over beleggen: dit moet je weten

Over beleggen bestaan veel fabels. Zo zou beleggen echt iets voor mannen zijn en beginnen velen van ons er niet aan, omdat het te ingewikkeld zou zijn. Gemiste kans, want beleggen, met name als je het lange termijn doet, is naast sparen een interessante manier om meer uit je geld te halen. Wat moet je weten?

Beleggen steeds populairder

Nederland telde in 2018 1,54 miljoen beleggende huishoudens. Dat zijn er per saldo zo’n 150.000 (11 procent) meer dan het jaar ervoor, toen het aantal beleggers ook al fors groeide. Drie jaar groei op rij is uitzonderlijk en niet meer voorgekomen sinds de jaren negentig, aldus onderzoeksbureau Kantar TNS. Vooral online vermogensbeheer is zeer in trek.

Vrouwen zijn betere beleggers

Er wordt vaak gedacht, zowel door mannen als vrouwen, dat beleggen iets is voor mannen. Dit is niet waar. Het zijn de vrouwen die in feite betere beleggers zijn. Zo blijkt uit onderzoek van de University of California dat vrouwelijke beleggers gemiddeld één procentpunt betere resultaten behalen. Zo zijn vrouwen onder andere meer gefocust op de langere termijn en gaan niet voor de snelle winst, waardoor ze minder risico lopen.

Dat beleggen ingewikkeld zou zijn, klopt ook niet. Het kan zelfs heel eenvoudig, want je kunt het zo makkelijk, of ingewikkeld, maken als je zelf wilt. Daarbij kan je ervoor kiezen om het beleggen uit handen te geven en je geld toe te vertrouwen aan een expert. Vaak wordt beleggen als een soort gokken gezien, terwijl je beleggen niet vanuit emotie doet, maar met kennis. Die van jezelf of van een expert, zoals een bank.

Lange termijn beleggen

Doorgaans heb je met beleggen de meeste profijt als je dit voor de lange termijn doet. Zo heb je minder last van fluctuaties in de markt. Hoe langer je belegt, hoe kleiner de kans is dat je een negatief rendement hebt. Sommige grote beleggingsdoelen, zoals een vermogen voor een woning, pensioen of een studie voor een kind, vragen om een belegging voor de lange termijn.

Wat ook goed is om te weten, is dat langetermijnbeleggers optimaal profiteren van het zogenaamde rendement-op-rendement-effect. Dit betekent dat als je het rendement dat je ontvangt over je beleggingen laat staan op je beleggingsrekening, je hier opnieuw rendement over ontvangt. Als je dit laat doorwerken, zorgt het voor een sneeuwbaleffect op je portefeuille.

Klein budget

Tenslotte wordt er vaak gedacht dat je veel startgeld moet hebben om te kunnen beginnen met beleggen. Ook dit is niet waar. Met een klein budget kan je prima beleggen. Zorg er wel voor dat je geld achter de hand hebt voor onverwachte uitgaven. Je kunt het zo duur maken als je zelf wilt.