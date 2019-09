Enkele honderden mensen demonstreren in Den Haag tegen 5G, de opvolger van het huidige mobiele internet. Straling van het netwerk is schadelijk voor de gezondheid, zeggen de organisatoren. Ook maken ze zich zorgen over privacy.

De betogers lopen van station Den Haag Centraal richting het Binnenhof en terug. Ze dragen spandoeken en borden met teksten als “5G = gif”, “5G-vluchteling” en “Wij zijn geen proefdieren”.