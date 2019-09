Nederlanders om in de gaten te houden: Omar El Nahhas (nét 20) van Neo Smart Solutions

Toen hij 19 was, stapte Omar El Nahhas de Kamer van Koophandel binnen. Wat doet zo’n jong iemand hier? Afgelopen zomer is hij zijn eigen bedrijf gestart. Neo betekent nieuw en daar staat zijn bedrijf voor: nieuwe technologieën toepassen voor nieuwe of oude problemen. Met behulp van Internet of Things (IOT) en Artificial Intelligence (AI) ontwikkelt Omar toepassingen voor de zorg, industrie en landbouw om energie en geld te besparen en daarmee duurzaamheid te bevorderen.

Waarom doe je wat je doet?

“Ik wilde altijd al een eigen bedrijf starten. Vanaf kinds af aan wilde ik iets betekenen voor mensen. Ik heb mezelf de vraag gesteld: waar ben ik echt goed in? Ik doe een technische opleiding, dus waarom ga ik niet hier iets meer doen? Afgelopen zomer wilde ik praktijkervaring op doen, dus was ik op zoek naar projecten. Maar wat nou als ik mijn eigen bedrijf start en projecten aanneem om iets te betekenen voor anderen? Dus geen bijbaan in de horeca, maar een eigen bedrijf starten. Dan doe ik wat nuttigs met mijn tijd en help ik mensen met serieuze problemen. Ik krijg er wel geld voor, maar dat is niet mijn hoofd drijfveer. Ik ga nu mijn laatste jaar in van mechatronisch engineering. Dit betekent dat ik twintig uur per week in mijn bedrijf steek en de rest besteed aan afstuderen en sport.”

Hoe is het nu met je?

“Het gaat goed. Vandaag is een heel leuke dag, want ik heb mijn toets scores gekregen voor mijn master studie. Ik moest twee toetsen afleggen en ik heb beide met vlag en wimpel gehaald. Verder gaat het heel goed met mijn bedrijf. Veel mensen vragen of ik iets voor ze kan beteken, dus ik moet nog kijken of ik die master studie wel ga doen. Mensen zijn geïnteresseerd in wat nieuwe technologieën voor ze kan beteken. Als we gesproken hebben, zijn ze enthousiast. Soms schrikken ze ervan hoe snel en makkelijk iets kan.”

Waarom sta jij in de ochtend op?

“Ik ben heel erg gelukkig met mijn leven. Ik sta altijd redelijk vroeg op in de ochtend, meestal rond 6 uur. Dat vind ik een rustige tijd. Ik ben met best veel verschillende dingen bezig. Ik sport graag, ga naar school, heb vrienden, een vriendin, een eigen bedrijf. Daarnaast ben ik voorzitter van een studievereniging op school. Ik kan me niet veroorloven om pas laat uit bed te rollen, dan mis ik te veel tijd. Ik doe alles wat ik doe met veel plezier en ik word er heel blij van.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Dat doe ik op verschillende manieren. Ik ben veel bezig met sporten, ik ben nog jong en gezond en dat wil ik graag zo houden. Ik zit veel achter de computer, dat eist veel van je lichaam. Ik ben bijna 2 meter en in een stoel zitten is niet echt comfortabel voor mijn rug. Ik wil dus veel bewegen. Daarnaast let ik op mijn voeding. Mensen vragen weleens: word je niet moe en doe je niet te veel? Maar als je iets met passie doet, kan je er langer mee doorgaan.”

Wat zou je graag meer willen doen en waarom?

“Ik zou meer tijd willen hebben. Ik ben veel bezig met het achternagaan van mijn dromen en zou iets meer tijd willen hebben voor mijn vrienden en familie. Ze steunen me allemaal, maar ik zou wat langer willen blijven als ik langsga of af en toe ook spontaan op bezoek gaan.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Van mijn vader: zolang je houdt van wat je doet, dan let je niet op de tijd. Die vliegt dan voorbij. Mijn vader werkt hard en heeft ook een eigen bedrijf. Ik slaap wel wat meer dan hij. Ik vraag hem weleens: word je niet moe? Nee, als je ziet dat je andere mensen blij maakt en een positieve invloed op andermans leven heb, geeft dat veel energie. Geld is niet alles, want als je het alleen voor geld doet, was ik tien jaar geleden al gestopt, aldus mijn vader. Ik ken niet veel mensen die met plezier en vrijwillig naar hun werk gaan.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Dat er altijd een oplossing is. De enige vraag is: hoe lang zal het duren of hoeveel gaat het kosten? Mensen kunnen altijd naar me toekomen voor een oplossing. Ik ben echt bereid om ze te helpen, zodat ze beter af zijn. Dat is wat mensen van mij kunnen leren.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“ik kan heel goed praten met mensen. Techneuten zijn vaak introvert, maar ik ben een ondernemende en communicatief sterke techneut, dat is een zeldzame combinatie. En ik geef nooit op.”

Wat wil je nog bijdragen aan de wereld?

“Ik zou graag van de wereld een duurzamere plek willen maken. Ik schrik soms van het nieuws en dat we bijvoorbeeld nu al alle grondstoffen voor dit jaar hebben verbruikt. Ik woon in Terneuzen en het was tijdens de zomer veertig graden. Dat laat me schrikken. We mogen actie ondernemen. Ik wil een verschil maken, zodat de wereld straks beter af is door wat ik gedaan heb.”