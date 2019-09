Opnieuw aanhouding moord Ronald Bakker

In het onderzoek naar de liquidatie van spyshopmedewerker Ronald Bakker in september 2015 is eind augustus opnieuw een verdachte aangehouden. Dit bleek maandag in de gerechtsbunker in Osdorp tijdens een inleidende zitting in het proces tegen Mourad B. (30) uit Nieuwegein.

B. wordt ervan verdacht bij de moord te zijn opgetreden als spotter. Hij zou Bakker hebben geobserveerd en gegevens over zijn adres, werktijden, auto en routes hebben doorgegeven. Ook zou hij achter Bakker naar diens huis zijn gereden op de dag van de moord.

De observaties zou hij hebben uitgevoerd met de kort geleden aangehouden Ali M. Beiden stonden drie jaar terug ook al terecht in de strafzaak 26Koper. Die draaide om een ‘liquidatiebende’ die zich toelegde op het leveren van wapens en snelle auto’s en het observeren en filmen van potentiĆ«le doelwitten.