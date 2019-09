Valkenburg aan de Geul heeft de beste B&B’s van Nederland

In de gemeente Valkenburg aan de Geul in Limburg staan drie B&B’s die tot de beste tien Bed & Breakfasts van Nederland horen. Dat blijkt uit een inventarisatie van reviewwebsite Zoover. De beste B&B staat overigens niet in Limburg, maar in het Gelderse Apeldoorn: Secret Garden.

De Apeldoornse accommodatie krijgt de afgelopen twaalf maanden een gemiddeld waarderingscijfer van een 9,94. Reviewers zijn lovend over de ligging, gastvrijheid en hygiƫne. Ook The SJinn (2) uit Valkenburg krijgt louter positieve recensies en scoort gemiddeld een 9,91. Het Drentse Seppenstijn (3) weet net als De Droomhoeve (4) uit Nunspeet het gasten naar hun zin te maken en scoren beiden een 9,83.

Panorama Sousberg en B&B Andrea, respectievelijk goed voor plek 8 en 9, zijn de andere twee Valkenburgse accommodaties in de top 10.

De Beddestee, Boerderij Hazeveld en De Schoppe zijn goed voor plaats 5, 6 en 7. Het Vogelhuis in het Zuid-Hollandse Leiden sluit de top 10 af.