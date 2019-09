Eerste zitting in moordzaak Karel Pronk

De rechtbank in Den Haag houdt dinsdag een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen Errol J. (52), die wordt verdacht van de liquidatie van de Delftse crimineel Karel Pronk, op 7 augustus vorig jaar. J. werd in juni tijdens een routinecontrole op de snelweg in Spanje aangehouden en overgeleverd aan Nederland.

J. was volgens de politie lid van de Hells Angels. Hij stond in verband met de moord op Pronk op de nationale opsporingslijst. De Delftenaar werd voor het laatst op 7 augustus in zijn woonplaats gezien. De politie had al geruime tijd het vermoeden dat hij zich in het buitenland ophield, in de omgeving van andere Hells Angels.

Pronk stond bekend als onderwereldfiguur. Hij werd in 2009 veroordeeld wegens het leiden van een criminele organisatie, wietteelt en het bezit van wapens. Hij kreeg zes jaar cel. In 1991 was hij al eens veroordeeld tot twintig jaar cel voor het uitlokken van de moord op een tuinder in Rijswijk. Pronk ontsnapte twee keer met geweld uit de gevangenis.