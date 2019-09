‘Hof kan proces-Wilders nu al stoppen’

Het Haagse gerechtshof kan het ‘minder-Marokkanen’-proces tegen PVV-leider Geert Wilders per direct stoppen. Uit recent op tafel gekomen e-mails van medewerkers van het Openbaar Ministerie en het departement van justitie, daterend uit 2014, blijkt onomwonden dat er sprake is van een politiek proces. Dat betoogde Geert-Jan Knoops, de advocaat van Wilders, dinsdag.

Wilders staat momenteel in hoger beroep terecht voor zijn omstreden uitspraken over Marokkanen. Knoops vindt dat het hof de strafvervolging van Wilders ongeldig moet verklaren en het Openbaar Ministerie naar huis moet sturen. De mails tonen volgens Knoops zonder meer aan dat het ministerie van Justitie en Veiligheid, destijds onder minister Ivo Opstelten, volop invloed heeft uitgeoefend op de beslissing Wilders te vervolgens. OM en departement hebben daarbij lak gehad aan het beginsel van de scheiding der machten.

De mails waren eerder deels onleesbaar gemaakt. Het hof bepaalde onlangs dat de hele tekst ervan leesbaar moest worden.

Knoops: “We hebben het hart van het wettelijk systeem geraakt met deze stukken.” De stukken tonen aan dat topambtenaren actief hebben meegewerkt aan het vormgeven van de zaak, aldus de raadsman. “Met als doel een veroordeling binnen handbereik te krijgen.”

Volgens Knoops is er “geen enkel nader onderzoek meer nodig” om te concluderen dat de strafzaak tegen Wilders door de gebleken misstanden definitief om zeep is geholpen. Wilders zelf heeft al vele malen betoogd dat het gaat om een politiek proces, dat zo snel mogelijk gestaakt moet worden. Het OM heeft tot dusver tegengesproken dat er iets mis is. Knoops zei dinsdag dat het hof “niet langer moet vertrouwen op de woorden van het OM”.

Maandag deed Wilders aangifte tegen de aanklagers die in zijn zaak betrokken – een officier van justitie en (in hoger beroep) twee advocaten-generaal. Volgens Wilders hebben zij gelogen tegen de rechter toen zij ontkenden dat er overleg is geweest tussen OM en ministerie.