Hof: oordeel ‘politiek proces’ Wilders later

Het gerechtshof Den Haag geeft het oordeel over mogelijke politieke beïnvloeding van de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders uiterlijk bij de einduitspraak. Dat heeft het hof dinsdag bepaald. Eventueel wordt er een tussenuitspraak gedaan.

Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops menen dat onomwonden gebleken is dat het ministerie van Justitie en Veiligheid zich in 2014 actief heeft bemoeid met de beslissing over te gaan tot strafvervolging van Wilders, wegens diens omstreden uitspraken over Marokkanen. Het OM heeft die bemoeienis altijd ontkend en gezegd dat het geheel zelfstandig tot dat besluit is gekomen.

Knoops en Wilders vroegen het hof dinsdag direct een beslissing te nemen en het proces te stoppen, maar het hof zegt meer tijd voor nodig te hebben. Knoops daarop heeft beraad gevraagd tot vrijdag, om te bepalen of hij zijn vorige week begonnen pleidooi voortzet dan wel andere actie gaat ondernemen.

Wilders werd door de rechtbank veroordeeld wegens groepsbelediging en het aanzetten tot haat, maar kreeg geen straf opgelegd. Wilders tekende tegen hoger beroep aan tegen dat vonnis. In hoger beroep is een geldboete van 5000 euro tegen hem geëist.