‘Langdurige zorg ouderen onbetaalbaar’

Senioren- en gepensioneerdenorganisaties maken zich grote zorgen over de hoge kosten in de zorg. Langdurige zorg voor ouderen is volgens de organisaties bijna niet te betalen en daarom menen ze dat ingrijpen nodig is.

Volgens de organisaties kan de eigen bijdrage oplopen tot meer dan duizend euro per maand voor mensen met AOW en een klein aanvullend pensioen. De organisaties ontvangen signalen dat mensen vanwege de hoge kosten zorg mijden, liever vasthouden aan de veel beter betaalbare Wmo-zorg en zo niet de juiste zorg krijgen.

“Kort voor Prinsjesdag vragen KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv aan het kabinet: grijp in en demp de forse kosten die senioren moeten maken als ze aangewezen zijn op langdurige zorg”, schrijven de organisaties. KNVG en NVOG zetten zich in voor gepensioneerden, KBO-PCOB, FASv en NOOM maken zich sterk voor ouderen.

Alleenstaande senioren zonder aanvullend pensioen en vermogen betalen een eigen bijdrage van bijna 730 euro per maand. Voor alleenstaande senioren met een aanvullend pensioen van 600 euro per maand (bruto) zonder vermogen, komt de hoge eigen bijdrage neer op ruim 1050 euro per maand.